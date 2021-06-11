Виглядає як шантаж: у Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відреагував на блокування роботи КСУ частиною його суддів. На його думку, така поведінка суддів КСУ є шантажем.

"Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний - то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького", - сказав Веніславський.

Водночас представник президента вважає, що вже наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи.

"Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ", - додав він.