Виглядає як шантаж: у Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський відреагував на блокування роботи КСУ частиною його суддів. На його думку, така поведінка суддів КСУ є шантажем.
"Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний - то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького", - сказав Веніславський.
Водночас представник президента вважає, що вже наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи.
"Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ", - додав він.
Нагадаємо, вчора шестеро суддів КСУ відмовилися затверджувати порядок денний суду, вимагаючи допустити до засідань відстороненого главу КСУ Олександра Тупицького.
Цього року глава держави скасував президентський указ про призначення Тупицького. На Банковій стверджують, що тепер Тупицький не має повноважень судді КСУ.
Як писало РБК-Україна, екс-голову КСУ судитимуть за підкуп свідка в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду в жовтні 2018 року.