Экс-главу КСУ будут судить за подкуп свидетеля

Экс-главу Конституционного Суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года. Судья хотел, чтобы свидетель дал ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в Подольский районній суд г. Киева направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных правонарушений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который разыскивается правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Также отмечается, что в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.