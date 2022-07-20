Как выглядит обстрелянный ВСУ Антоновский мост в Херсоне: новые кадры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованные заместителем председателя Херсонского областного совета Юрием Соболевским в Telegram .

На кадрах хорошо видны повреждения моста. Передвигаться по путепроводу сейчас не только проблематично, но и опасно. Автомобилисты, рискнувшие заехать на мост, едут по нему на минимальной скорости.

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Ранее сообщалось, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

К тому же, ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь оккупантам настолько, что те могут оказаться без поставок и путей для отступления.

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