Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара: спутниковые снимки

На спутниковых снимках видны последствия ракетного обстрела кременчугского торгового центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
На снимках видно, что ТЦ в Кременчуге сильно разрушен. После пожара, возникшего в результате ракетного удара, от здания осталась только металлическая конструкция.
Повреждения также можно увидеть на промышленной площадке в Кременчуге. Часть крыши здания отсутствует, а некоторые меньшие конструкции полностью разрушены.
Ракета упала всего в 50 метрах от людей, которые отдыхали в парке в это время.
Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.
Вражеская ракета взорвалась прямо внутри торгового центра.