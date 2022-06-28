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Який вигляд має кременчуцький ТЦ після ракетного удару: супутникові знімки

Фото: з'явилися супутникові знімки ТЦ у Кременчуці після удару (mns.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

На супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу кременчуцького торгового центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На знімках видно, що ТЦ у Кременчуці зруйнований вщент. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику у Кременчуці. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

Ракета впала всього за 50 метрів від людей, які відпочивали в парку в цей час.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Ворожа ракета вибухнула прямо всередині торговельного центру.

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Кременчук