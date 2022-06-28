Який вигляд має кременчуцький ТЦ після ракетного удару: супутникові знімки

На супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу кременчуцького торгового центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На знімках видно, що ТЦ у Кременчуці зруйнований вщент. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція.
Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику у Кременчуці. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.
Ракета впала всього за 50 метрів від людей, які відпочивали в парку в цей час.
Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.
Ворожа ракета вибухнула прямо всередині торговельного центру.