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Выглядит безумно. Россия до сих пор пытается показать хоть какую-то "победу", - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты не прекращают попыток показать хоть какую-то победу в войне. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "безумными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, на 80-й день полномасштабного вторжения в Украину российские войска не оставляют попыток показать хотя бы какую-нибудь победу.

"Это выглядит безумно, но они не прекращают всех этих намерений", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, с начала мая украинская армия перешла в наступление под Харьковом. Российские войска пытаются удерживать позиции, чтобы не допустить выхода Вооруженных сил Украины на границу с РФ.

Отметим, российские войска отступают от Харькова и пытаются не допустить прорыва украинских военных в тыл своей группировки под Изюмом.

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