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Виглядає божевільно. Росія досі намагається показати хоч якусь "перемогу", - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти не припиняють спроб показати хоч якусь перемогу у війні. Президент України Володимир Зеленський назвав їх "божевільними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, на 80-й день повномасштабного вторгнення в Україну російські війська не залишають спроб показати хоча б якусь перемогу.

"Це виглядає божевільно, але вони не припиняють всіх цих намірів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, з початку травня українська армія перейшла в наступ під Харковом. Російські війська намагаються утримувати позиції, щоб не допустити виходу Збройних сил України на кордон з РФ.

Відзначимо, російські війська відступають від Харкова і намагаються не допустити прориву українських військових у тил свого угруповання під Ізюмом.

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