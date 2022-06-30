Выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев

Так, на время действия военного положения предлагается ограничить выезд за пределы территории Украины гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. При этом они смогут выехать за границу для служебных командировок.

В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах:

обороны;

экономики,

науки и техники;

внешних отношений;

государственной безопасности и охраны правопорядка.

Отмечается, что люди, которые владеют такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, а потому нуждаются в усиленной охране со стороны государства.

В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, которые имеют разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира. Но граждане могут выезжать в страны, с которыми Украина имеет международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется тем государством, которое принимает такую делегацию.