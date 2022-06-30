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Выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев

Фото: выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада предлагает запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Так, на время действия военного положения предлагается ограничить выезд за пределы территории Украины гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. При этом они смогут выехать за границу для служебных командировок.

В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах:

  • обороны;
  • экономики,
  • науки и техники;
  • внешних отношений;
  • государственной безопасности и охраны правопорядка.

Отмечается, что люди, которые владеют такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, а потому нуждаются в усиленной охране со стороны государства.

В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, которые имеют разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира. Но граждане могут выезжать в страны, с которыми Украина имеет международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется тем государством, которое принимает такую делегацию.

Напомним, в Верховной Раде предлагают урегулировать законом вопрос выезда мужчин за границу во время войны.

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