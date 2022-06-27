Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде

Он подчеркнул, что для определенных категорий граждан сделали исключения, это касается студентов, преподавателей, опекунов и тому подобное.

"Мы с военными постоянно это обсуждаем и совершенствуем, вносим изменения в соответствующее законодательство", - рассказал Завитневич.

По его словам, неправильно позволять всем, кто не в ВСУ, выезжать из страны.

"Мы не знаем, что будет завтра или послезавтра на фронте. Однако, по моему мнению, есть определенные категории граждан, которые эффективнее будут работать здесь или за рубежом и помогать своим семьям и государству", - добавил Завитневич.