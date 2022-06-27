Выезд мужчин призывного возраста за границу. Что думают в Раде

У запрета на выезд мужчин призывного возраста за границу во время военного положения есть несколько сторон медали. В Конституции четко говорится, что обязанность защищать государство касается всех.
Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.
Он подчеркнул, что для определенных категорий граждан сделали исключения, это касается студентов, преподавателей, опекунов и тому подобное.
"Мы с военными постоянно это обсуждаем и совершенствуем, вносим изменения в соответствующее законодательство", - рассказал Завитневич.
По его словам, неправильно позволять всем, кто не в ВСУ, выезжать из страны.
"Мы не знаем, что будет завтра или послезавтра на фронте. Однако, по моему мнению, есть определенные категории граждан, которые эффективнее будут работать здесь или за рубежом и помогать своим семьям и государству", - добавил Завитневич.
Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.
Ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин из Украины.