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Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

У заборони на виїзд чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану є кілька сторін медалі. У Конституції чітко говориться, що обов'язок захищати державу стосується всіх.

Про це заявив голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

Він підкреслив, що для певних категорій громадян зробили винятки, це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.

"Ми з військовими постійно це обговорюємо і вдосконалюємо, вносимо зміни до відповідного законодавства", - розповів Завітневич.

За його словами, неправильно дозволяти всім, хто не в ЗСУ, виїжджати з країни.

"Ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра на фронті. Однак, на мою думку, є певні категорії громадян, які ефективніше працюватимуть тут чи за кордоном і допомагатимуть своїм родинам і державі", - додав Завітневич.

Нагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків з України.

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