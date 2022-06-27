Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді

Він підкреслив, що для певних категорій громадян зробили винятки, це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.

"Ми з військовими постійно це обговорюємо і вдосконалюємо, вносимо зміни до відповідного законодавства", - розповів Завітневич.

За його словами, неправильно дозволяти всім, хто не в ЗСУ, виїжджати з країни.

"Ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра на фронті. Однак, на мою думку, є певні категорії громадян, які ефективніше працюватимуть тут чи за кордоном і допомагатимуть своїм родинам і державі", - додав Завітневич.