Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді

У заборони на виїзд чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану є кілька сторін медалі. У Конституції чітко говориться, що обов'язок захищати державу стосується всіх.
Про це заявив голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.
Він підкреслив, що для певних категорій громадян зробили винятки, це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.
"Ми з військовими постійно це обговорюємо і вдосконалюємо, вносимо зміни до відповідного законодавства", - розповів Завітневич.
За його словами, неправильно дозволяти всім, хто не в ЗСУ, виїжджати з країни.
"Ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра на фронті. Однак, на мою думку, є певні категорії громадян, які ефективніше працюватимуть тут чи за кордоном і допомагатимуть своїм родинам і державі", - додав Завітневич.
Нагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.
Раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків з України.