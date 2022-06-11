Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин призывного возраста из Украины. Он поручил Кабмину рассмотреть затронутые в ней вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.
Так, соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов еще в конце мая.
В ней автор предлагает отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а другим открыть границы, нежели провоцировать коррупцию.
На что президент ответил - порядок выезда в период военного положения определяет Кабинет министров. Поэтому он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать поставленные в петиции вопросы.
"Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, выявление и предотвращение возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор петиции будет проинформирован", - ответил Зеленский.
Запрет выезда военнообязанным
Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.
Напомним, недавно Зеленский эмоционально отреагировал на петицию разрешить выезд мужчин из Украины, заявив, что не до конца понимает, для кого именно эта петиция.
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