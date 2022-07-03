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Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 июля 2022 11:50
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий Фото: Рада предлагает расширить категории мужчин, которым разрешен выезд за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада предлагает расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий законопроект.

В проекте закона предлагается дать право мужчинам покидать территорию Украины, у которых двое детей до 14 лет, 1 ребенок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребенок до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить выезжать за границу лицам:

  • имеющим в других странах недвижимость, бизнес (в
    качества владельцев, или совладельцев), вид на постоянное проживание,
  • имеющим действующие рабочие или спортивные контракты,
  • морякам
  • лицам, которые будут реально приносить несравнимо больше пользы отечественной экономике, чем находясь в Украине часто без работы и без возможностей содержать себя и семьи.
  • для участия в международных соревнованиях, учебно-тренировочных собраниях и т.д.

Напомним, в Верховной раде предлагают урегулировать законом вопрос выезда мужчин за границу во время войны.

Кроме того, в Раде предлагают запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.

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Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
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