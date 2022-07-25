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Как выехать из Донецкой области: график эвакуационных поездов

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Донбасс, Понедельник 25 июля 2022 17:14
Как выехать из Донецкой области: график эвакуационных поездов Фото: УЗ опубликовала график эвакуационных поездов из Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В "Укрзализныце" рассказали, каким образом могут эвакуироваться жители Славянска и Краматорска и ближайших городов и городов, учитывая возможное обострение боевых действий и неизбежные проблемы с отоплением, водоснабжением в регионе, особенно зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение компании.

Эвакуироваться можно следующим образом:

  • Бесплатный эвакуационный поезд №234 "Покровск - Львов" (через Днепр). Он курсирует ежедневно из Покровска в 16:30, прибывает во Львов в 17:30 следующих суток. В поезде есть возможность оформить материальную помощь от государства и получить его сразу по прибытии на вокзалы Днепра или Львова. Также работает программа поиска временного места жительства "Там, где вас ждут".
  • Поезд №45 "Харьков - Ужгород" отправляется из Харькова в 13:10, прибывает в Ужгород в 14:37 (через Львов).
  • Поезд №15 "Харьков - Ивано-Франковск" курсирует по четным числам, отправление из Харькова в 16:35, прибытие в Ивано-Франковск в 13:10 (через Львов).
  • Поезд Интерсити+ №725 и №723 сообщением "Харьков – Киев". Рейс №725 отправляется из Харькова ежедневно в 08:30 и прибывает в Киев в 15:26. Рейс №723 отправляется из Харькова ежедневно в 13:34 и прибывает в Киев в 20:19.

Дополнительно

С 29 июля будет курсировать поезд №287 "Харьков - Одесса". Он будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 07:58, прибывать в Одессу в 10:39. Жителям Донецкой области удобнее будет сесть на поезд в Лозовой (туда он прибывает из Харькова в 10:24). Кроме того, этот поезд делает важную остановку в Никополе, который также все чаще подвергается российским обстрелам.

Добраться Харькова для дальнейшей пересадки на поезда дальнего сообщения можно рядом пригородных маршрутов, курсирующих от станции Лозовая: электропоезда отправляются 6 раз в день, в 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 и 19: 40 (в Беляевку).

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газогон. Поэтому пришлось остановить газоснабжение Донецкой и Луганской областей с 23 мая.

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