Выдвижение от "Слуги народа" на выборах в Киеве недостаточно для победы, - социолог

Фото: избирательная урна (РБК-Украина)

Кандидату нужна еще узнаваемость, положительная история работы

По словам руководителя группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, даже сейчас выдвижение от "Слуги народа" может дать каждому кандидату очень существенную поддержку. Впрочем этого недостаточно для победы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вызов Кличко: кто поборется за пост мэра Киева".

Антипович считает, что кандидату еще нужна узнаваемость, положительная история работы.

"Но для победы этого недостаточно. Нужна еще узнаваемость, положительная история работы, участие в муниципальной жизни и так далее. Сейчас люди будут выбирать не просто "новых", а "опытных новых", - сказал РБК-Украина социолог.

По мнению Антиповича, пока не стоит говорить о том, что результат киевских выборов уже решен, хотя и рейтинг действующего мэра Киева Виталия Кличко высокий.

Напомним, шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос". Он идет на втором месте после Кличко с 9,1% поддержки.

Также источники РБК-Украина сообщают, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Фракция "Слуги народа" до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии.

Автор: Милан Лелич