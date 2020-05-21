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Висунення від "Слуги народу" на виборах в Києві недостатньо для перемоги, - соціолог

Новини » Політика     21.05.2020 - 10:00
Висунення від "Слуги народу" на виборах в Києві недостатньо для перемоги, - соціолог
Фото: виборча урна (РБК-Україна)

Кандидату потрібна ще впізнаваність, позитивна історія роботи

За словами керівника групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, навіть зараз висунення від "Слуги народу" може дати кожному кандидату дуже істотну підтримку. Втім цього недостатньо для перемоги.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Виклик Кличку: хто боротиметься за посаду мера Києва".

Антипович вважає, що кандидату потрібна ще впізнаваність, позитивна історія роботи.

"Але для перемоги цього недостатньо. Потрібна ще впізнаваність, позитивна історія роботи, участі у муніципальному житті і так далі. Зараз люди будуть вибирати не просто "нових", а "досвідчених нових", - сказав РБК-Україна соціолог.

На думку Антиповича, поки не варто говорити про те, що результат київських виборів уже вирішений, хоча й рейтинг чинного мера Києва Віталія Кличка високий.

Нагадаємо, шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос". Він йде на другому місці після Кличка з 9,1% підтримки.

Також джерела РБК-Україна повідомляють, що кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва може стати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Фракція "Слуги народу" до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії.

Автор: Мілан Лєліч

Теги Новини України Вибори у КиєвіСлуга народа
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