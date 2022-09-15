"Выдумки пишут". Маляр просит не доверять публикациям о ВСУ, которые появляются в сети

Только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Однако некоторые пользователи сети пишут о деталях планирования военных операций, будто имеют доступ к ней. Но это лишь выдумки и сплетни.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook-страницу .

"Вижу, что некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять. Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть на самом деле "лидерам мыслей" и телеграмканалам пока никто не сообщил - и это радует", - отметила она.

При этом, по словам Маляр, если несанкционированная утечка информации все же произойдет - реакция будет в соответствии с законом.

"Сейчас очень динамичное время и какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется. То есть подход у государства очень гибок и ориентирован на потребности и запросы общества", - добавила замминистра обороны.