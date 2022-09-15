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"Вигадки пишуть". Маляр просить не довіряти публікаціям про ЗСУ, які з'являються в мережі

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 вересня 2022 14:18
"Вигадки пишуть". Маляр просить не довіряти публікаціям про ЗСУ, які з'являються в мережі Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Руслан Гаращенко

Тільки обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності. Однак деякі користувачі мережі пишуть про деталі планування військових операцій, ніби мають доступ до неї. Але це лише вигадки і плітки.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook-сторінку.

"Бачу, що деякі кореспонденти соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій і прийняття рішень так, ніби мають доступ і ніби у них є законний дозвіл це поширювати. Я б, звичайно, звернулася в правоохоронні органи, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю. Але поки тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді "лідерам думок" і Телеграм-каналам поки ніхто не повідомив - і це радує", - зазначила вона.

При цьому, за словами Маляр, якщо несанкціонований витік інформації все ж відбудеться - реакція буде відповідно до закону.

"Зараз дуже динамічний час і якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної і оприлюднюється. Тобто підхід у держави дуже гнучкий і орієнтований на потреби і запити суспільства", - додала заступниця міністра оборони.

Вона підкреслила, що навіть якщо є законні підстави поширити таємну інформацію, довіряти слід тільки офіційним джерелам і офіційним особам, які реально мають доступ до неї.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що план осіннього контрнаступу Україна готувала спільно з американськими військовими з початку літа, концепція дій ЗСУ кілька разів змінювалася.

В ході контрнаступальної операції українців попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів ЗСУ і дали кілька порад.

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Міністерство оборони України
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