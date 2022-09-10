ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Резникова предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 20:03
У Резникова предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ Фото: у Резникова предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине предупредили о недостоверной информации относительно успехов украинских военных и дали несколько советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"К сожалению, сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Маляр говорит, что часть населенных пунктов о которых вспоминают в сети, лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои. Также в сети обсуждают и те города или села, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.

Для примера, Маляр взяла Балаклею и пояснила, что окончательный контроль был установлен только сегодня, когда провели все необходимые мероприятия и подняли флаг - о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ. Все остальные населенные пункты правоохранителям и военным надо зачистить и провести стабилизационные мероприятия.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мероприятий по освобождению", - добавила Маляр.

В минобороны порекомендовали читать следующие источники органов власти военной вертикали:

  • Верховный главнокомандующий (Офис президента);
  • Министр обороны (Министерство обороны);
  • Главнокомандующий (ВСУ, Генштаб).

Напомним, что Балаклея Харьковской области освобождена от российских оккупантов. Над городом подняли украинский флаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире