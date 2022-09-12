Выбрали лучших? В Беларуси собрали отряд народного ополчения из 22 человек

В Беларуси сформировали отряд народного ополчения. В него вошли 22 человека, среди которых пенсионеры и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Зеркало ".

Сообщается, что военные уже разъяснили народным ополченцам их права и обязанности, рассказали об устройстве автомата и показали, как им пользоваться.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси стартовали военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября.

Также, по словам министра обороны Украины, белорусский режим Лукашенко предоставил РФ территорию страны для атаки на Украину. Но белорусский народ, в отличие от россиян не воспринимает Украину враждебно.