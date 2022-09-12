Вибрали кращих? У Білорусі зібрали загін народного ополчення з 22 осіб

У Білорусі сформували загін народного ополчення. До нього увійшли 22 людини, серед яких пенсіонери та жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дзеркало ".

Повідомляється, що військові вже роз'яснили народним ополченцям їх права і обов'язки, розповіли про пристрій автомата і показали, як ним користуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білорусі стартували військові навчання з "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня.

Також, за словами міністра оборони України, Білоруський режим Лукашенка надав РФ територію країни для атаки на Україну. Проте білоруський народ, на відміну від росіян не сприймає Україну вороже.