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Вибрали кращих? У Білорусі зібрали загін народного ополчення з 22 осіб

Фото: у Білорусі зібрали загін народного ополчення (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі сформували загін народного ополчення. До нього увійшли 22 людини, серед яких пенсіонери та жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало".

Загін народного ополчення сформований в агромістечку Лобжа Климовичского району.

Повідомляється, що військові вже роз'яснили народним ополченцям їх права і обов'язки, розповіли про пристрій автомата і показали, як ним користуватися.

З добровольцями вже зустрівся заступник начальника Генштабу Збройних сил країни Андрій Матієвич.

Фото: загін народного ополчення в Білорусі (zerkalo.io)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білорусі стартували військові навчання з "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня.

Також, за словами міністра оборони України, Білоруський режим Лукашенка надав РФ територію країни для атаки на Україну. Проте білоруський народ, на відміну від росіян не сприймає Україну вороже.

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Білорусь