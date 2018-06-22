Выборы в Турции: сотни тысяч людей вышли на митинг за главного соперника Эрдогана

Организаторы утверждали, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек, хотя эта цифра не подтверждена

В турецком Измире сотни тысяч человек вышли на улицы в знак поддержки оппозиционного политика Мухаррема Индже из Республиканской народной партии. Об этом пишет RFE/RL.

Отмечается, что Индже считают главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые запланированы на 24 июня.

Организаторы утверждали, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек, хотя эта цифра не подтверждена. Некоторые опросы показывают, что Эрдоган не получит большинства голосов в первом туре, что заставит провести второй тур 8 июля.

Фото: протесты в Турции

С 7 по 19 июня проходило голосование в турецких дипмиссиях за рубежом. По официальным данным, количество турков, которые приняли участие в голосовании за рубежом, была рекордной.

Турецкие экспаты все еще имеют возможность проголосовать до 24 июня, но только в турецких пограничных пунктах.

Напомним, ранее сообщалось, что "Репортеры" заявили о более сотни заключенных журналистов в Турции.

Также ранее сообщалось, что 29 апреля 2018 года действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою избирательную кампанию к досрочным президентским выборам.