Вибори в Туреччині: сотні тисяч людей вийшли на мітинг за головного суперника Ердогана

Організатори стверджували, що на мітинг вийшло 2,5 мільйона осіб, хоча ця цифра не підтверджена

У турецькому Ізмірі сотні тисяч осіб вийшли на вулиці на знак підтримки опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії. Про це пише RFE/RL.

Зазначається, що Індже вважають головним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на позачергових президентських виборах, які заплановані на 24 червня.

Організатори стверджували, що на мітинг вийшло 2,5 мільйона осіб, хоча ця цифра не підтверджена. Деякі опитування показують, що Ердоган не отримає більшості голосів у першому турі, що змусить провести другий тур 8 липня.

Фото: протести у Туреччині

З 7 по 19 червня відбувалося голосування у турецьких дипмісіях за кордоном. За офіційними даними, кількість турків, які взяли участь у голосуванні за кордоном, була рекордною.

Турецькі експати все ще мають змогу проголосувати до 24 червня, але тільки у турецьких прикордонних пунктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Репортери" заявили про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині.

Також раніше повідомлялось, що 29 квітня 2018 року чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган почав свою виборчу кампанію до дострокових президентських виборів.