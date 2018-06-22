Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибори в Туреччині: сотні тисяч людей вийшли на мітинг за головного суперника Ердогана

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 18:08
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Організатори стверджували, що на мітинг вийшло 2,5 мільйона осіб, хоча ця цифра не підтверджена

У турецькому Ізмірі сотні тисяч осіб вийшли на вулиці на знак підтримки опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії. Про це пише RFE/RL.

Зазначається, що Індже вважають головним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на позачергових президентських виборах, які заплановані на 24 червня.

Організатори стверджували, що на мітинг вийшло 2,5 мільйона осіб, хоча ця цифра не підтверджена. Деякі опитування показують, що Ердоган не отримає більшості голосів у першому турі, що змусить провести другий тур 8 липня.

Фото: протести у Туреччині

З 7 по 19 червня відбувалося голосування у турецьких дипмісіях за кордоном. За офіційними даними, кількість турків, які взяли участь у голосуванні за кордоном, була рекордною.

Турецькі експати все ще мають змогу проголосувати до 24 червня, але тільки у турецьких прикордонних пунктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Репортери" заявили про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині.

Також раніше повідомлялось, що 29 квітня 2018 року чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган почав свою виборчу кампанію до дострокових президентських виборів.

"Репортери" заявили про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині Ердоган: Туреччина готова усунути будь-яку загрозу нацбезпеці
Теги публікації: протест, Турция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся