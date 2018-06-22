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Країни ОПЕК підвищують обсяги видобутку в рамках нафтової угоди

НовиниЕнергетика    22.06.2018 - 17:32
Фото: логотип ОПЕК
Фото: логотип ОПЕК

Рішення носить тимчасовий характер

Країни ОПЕК вирішили підвищити ліміт видобутку в рамках угоди ОПЕК+ до 1 млн барелів на добу. Таке рішення було прийнято в рамках зустрічі у Відні, передає Bloomberg.

Так, фактично сукупний ріст видобутку не перевищить 1 млн барелів на добу і становитиме 600 тис. барелів на добу, так як "кілька членів ОПЕК не в змозі підняти виробництво". Міністр нафти Нігерії заявив, що фактичне зростання видобутку ОПЕК складе 700 тис. барелів на добу.

Як наголошується в документі, опублікованому на сайті ОПЕК, в травні ОПЕК виконала угоду щодо скорочення рівня нафтовидобутку на 152%.

Було вирішено, що 12 країн ОПЕК будуть прагнути знизити виконання угоди до рівня 100% до 1 липня і далі на період, що залишився вищезгаданої угоди», — йдеться в тексті комюніке. Відзначається, що чергова зустріч міністрів країн ОПЕК відбудеться 3 грудня у Відні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени ОПЕК обговорюють компромісне угоду про збільшення видобутку нафти.

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Теги публікації: нефть, добыча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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