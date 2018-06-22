Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Репортери" заявили про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 17:33
Фото: "Репортери без кордонів" (dw)
Фото: "Репортери без кордонів" (dw)

Після невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року близько 150 ЗМІ закрилися

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" заявила про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині. Про це повідомляє DW.

Так, "Репортери" вказали на серйозні порушення свободи преси у країні та вибіркове правосуддя, яке використовується для придушення критики. Більше сотні журналістів перебувають у в'язницях.

"З огляду на значне обмеження свободи преси, ми сумніваємося у коректному перебігу виборів у Туреччині", - зазначив керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір.

На його думку, без повноцінного висвітлення подій та різноманітності поглядів громадянам складно прийняти свідоме рішення.

"Репортери без кордонів" також зазначають, що після невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року близько 150 ЗМІ закрилися. Незалежні медіа, які вистояли, "мають, на жаль, невеликі наклади", скаржаться захисники прав журналістів.

Поворотним пунктом для ситуації зі ЗМІ в Туреччині "Репортери" вважають продаж медіагрупи Dogan близькому до уряду бізнесмену в березні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 квітня 2018 року чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган почав свою виборчу кампанію до дострокових президентських виборів.

Ердоган: Туреччина готова усунути будь-яку загрозу нацбезпеці У Туреччині в результаті ДТП з автобусом постраждали 45 осіб
Теги публікації: Турция, медиа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся