"Репортери" заявили про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині

Після невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року близько 150 ЗМІ закрилися

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" заявила про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині. Про це повідомляє DW.

Так, "Репортери" вказали на серйозні порушення свободи преси у країні та вибіркове правосуддя, яке використовується для придушення критики. Більше сотні журналістів перебувають у в'язницях.

"З огляду на значне обмеження свободи преси, ми сумніваємося у коректному перебігу виборів у Туреччині", - зазначив керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір.

На його думку, без повноцінного висвітлення подій та різноманітності поглядів громадянам складно прийняти свідоме рішення.

"Репортери без кордонів" також зазначають, що після невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року близько 150 ЗМІ закрилися. Незалежні медіа, які вистояли, "мають, на жаль, невеликі наклади", скаржаться захисники прав журналістів.

Поворотним пунктом для ситуації зі ЗМІ в Туреччині "Репортери" вважають продаж медіагрупи Dogan близькому до уряду бізнесмену в березні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 квітня 2018 року чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган почав свою виборчу кампанію до дострокових президентських виборів.