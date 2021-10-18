Выборы в Раду: как у Зеленского хотят привлечь юных избирателей

Закрытые социсследования показывают крайне высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского среди нынешних 16-летних украинцев. Однако есть главный вопрос - как конвертировать эту поддержку в реальные голоса на выборах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду ".

В частности, ключевая проблема в мобилизации молодого и, тем более юного электората - чисто техническая. Молодежь больше всего отпугивает необходимость добираться в воскресенье до участков и стоять там в очередях за бюллетенями и до урн.

По информации РБК-Украина, задача разработать в стране электронную систему голосования с ноутбука или даже смартфона поставлена "на самом верху". Это даст нынешней команде власти массу дополнительных голосов.

Однако существуют проблемы с технической реализацией, обеспечением безопасности электронного голосования, невозможность фальсификаций и т.д. Тем более любые электронные системы голосования несомненно попытаются взломать российские спецслужбы.

Промежуточным шагом могла бы стать установка на избирательных участках машин для голосования, которые автоматизировали бы отдельные избирательные процедуры и сократили бы срок пребывания избирателя на участки.

Впрочем, покрыть ими всю страну до 2023 года маловероятно и дорого. Поэтому в качестве эксперимента их могут установить хотя бы на отдельных участках в крупных городах - как раз там, где сосредоточена молодежь.