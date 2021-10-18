Вибори в Раду: як у Зеленського хочуть залучити юних виборців

Закриті соцдослідження показують вкрай високий рівень підтримки президента Володимира Зеленського серед нинішніх 16-річних українців. Однак постає головне питання - як конвертувати цю підтримку в реальні голоси на виборах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Свій парламент. Чи перенесуть у Зеленського дату виборів до наступної Ради ".

Зокрема, ключова проблема в мобілізації молодого і, тим більше юного електорату - чисто технічна. Молодь найбільше відлякує необхідність добиратися в неділю до ділянок і стояти там у чергах за бюлетенями і до урн.

За інформацією РБК-Україна, завдання розробити в країні електронну систему голосування з ноутбука або навіть смартфона поставлена ​​"на самому верху". Це дасть нинішній команді влади масу додаткових голосів.

Однак існують проблеми з технічною реалізацією - забезпеченням безпеки електронного голосування, унеможливлення фальсифікацій і т.д. Тим більше будь-які електронні системи голосування безсумнівно спробують зламати російські спецслужби.

Проміжним кроком могла б стати установка на виборчих дільницях машин для голосування, які автоматизували б окремі виборчі процедури і скоротили б термін перебування виборця на дільниці.

Втім, покрити ними всю країну до 2023 року малоймовірно та дорого. Тому в якості експерименту їх можуть встановити хоча б на окремих дільницях у великих містах - як раз там, де зосереджена молодь.