В 2023-м или 2024-м: эксперты назвали дату следующих выборов в Раду

В Конституции предусмотрено сразу несколько временных рамок, которые определяют срок полномочий парламента. Согласно 77 статьи Основного закона, очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной рады.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду ".

И в то же время есть статья 76, в которой указано, что срок полномочий парламента - пять лет.

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко утверждает, что, согласно Конституции, следующие выборы должны состояться в конце октября 2023 года.

"В рамках срока пять лет есть конкретная норма о том, что очередные выборы проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Очевидно, что конкретная специальная норма имеет перевес над общей нормой о том, что срок полномочий не превышает пять лет", - объяснил РБК-Украина эксперт.

По его словам, Конституция написана таким образом, чтобы срок полномочий парламента не составил больше пяти лет.

С юридической точки зрения следующие выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года, соглашается эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Для правящей команды технологически более выгодно провести сначала очередные президентские выборы, а затем очередные парламентские. Потому что у президента рейтинг выше, чем у его партии. Из-за этого с очень большой долей вероятности можно ожидать обращение в КСУ с требованием разъяснить противоречия двух норм Основного закона", - отметил в разговоре с РБК-Украина Попов.

Кроме того, КСУ может указать датой выборов октябрь 2024-го, полностью исключать нельзя, говорит Колиушко.

Учитывая непростую ситуацию вокруг КСУ, его вывод может быть каким угодно, считает Попов.