Выборы в Раду: ЦИК обработал более 80% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 80% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 42.9% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За иизнь" - 12.95% избирателей, а за партию "Европейская солидарность" - 8.31% избирателей.

По данным ЦИК, четвертое место занимает партия "Батькивщина", за которую проголосовали 8.11% избирателей. Пятерку закрывает партия "Голос"(6.05%).

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сказал, что на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%. Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель.

Отметим, что по предварительным результатам подсчета голосов трое кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах в Закарпатской области и имели поддержку Венгрии, проигрывают выборы