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Выборы в Раду: стартовал прием заявлений о смене места голосования

Новости » Выборы 2019    24.05.2019 - 11:56
Выборы в Раду: стартовал прием заявлений о смене места голосования
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Сделать это можно до 15 июля, включительно

Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины и временного изменения места голосования. Об этом написала в Facebook председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно сменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

"Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - говорится в сообщении.

Она добавила, что по пропорциональной системе во время голосования можно получить два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - заявила Слипачук.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.

Вчера, 22 мая, Рада отказалась включать в повестку дня законопроекты Зеленского о выборах и публичных закупках.

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