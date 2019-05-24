Вибори в Раду: стартував прийом заяв про зміну місця голосування

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Зробити це можна до 15 липня, включно

Сьогодні розпочався виборчий процес з позачергових виборів народних депутатів України і тимчасової зміни місця голосування. Про це написала у Facebook голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Кожен охочий скористатися своїм правом проголосувати 21 липня повинен подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування. Зробити це можна до 15 липня, включно.

"Для виборців, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території достатньо лише паспорту з відповідною реєстрацією. Для всіх інших доведеться додати підтверджуючі документи, що ви дійсно будете в день голосування в тому місці, де хочете проголосувати", - йдеться у повідомленні.

Вона додала, що за пропорційною системою під час голосування можна отримати два бюлетені - для голосування загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі.

"Тому якщо будете знаходитися за межами свого округу, ви зможете проголосувати лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

Учора, 22 травня, Рада відмовилась включати до порядку денного законопроекти Зеленського про вибори та публічні закупівлі.