Выборы в Раду: кто идет в нардепы от Черкасской области

Летом руководство правящей партии заявило, что их кандидатом на довыборах в 197 округе станет мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, который руководит городом уже третью каденцию подряд.

Войцеховский широко развернул свою кампанию: он встречается с избирателями, размещает борды, появляется на мероприятиях с председателем ОГА.

В частности, в "Честно" проанализировали, что за 2,5 месяца на рекламу в Facebook кандидат потратил почти 9 тысяч долларов, а на этой неделе Золотоношу посетил президент Владимир Зеленский и вместе с мэром проинспектировал объект "Большой стройки".

Сейчас в округе зарегистрировано 25 кандидатов. Но, реальную кампанию ведут около четверти из них, говорит координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Черкасской области Захаром Колесниченко.

"Самую масштабную кампанию организовал Виталий Войцеховский, самовыдвиженец Владислав Голуб и кандидат от "Европейской солидарности", первый заместитель председателя облсовета Роман Сущенко - думаю, именно в такой градации", - сказал собеседник.

По данным наблюдений, в этом треугольнике - Войцеховский, Голуб, Сущенко - пожалуй, и пройдет основной бой за депутатский мандат.

Так, только десять кандидатов подали своих членов в избирательные комиссии. Это позволяет понять, кто реально намерен бороться за мандат, а кто пошел на выборы ради участия.

"Мне показалось, что 197-й округ конкурентнее, потому что там реально ведут кампанию и городской голова Золотоноши Виталий Войцеховский, и экс-нардепы Владислав Голуб и Андрей Ильенко, и Роман Сущенко, и Иван Степанец. То есть там нет четкого доминирования одного или нескольких кандидатов, как на 184-м округе, или на выборах мэра Харькова", - считает аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко.