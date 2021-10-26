Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 

Уже в ближайшее воскресенье, 31 октября, жители Херсонской и Черкасской областей отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать новых депутатов Верховной рады. На два вакантных мандата претендуют экс-нардепы, местные чиновники, "клоны" и "парашютисты" из других регионов. Как проходит кампания в округах и у кого больше шансов на победу – ниже в материале РБК-Украина.

Верховная рада в ближайшие недели может пополниться двумя новыми депутатами. Жители округов в Херсонской (Новая Каховка) и Черкасской (Канев, Золотоноша и часть Черкасс) областях 31 октября будут выбирать своих представителей в парламенте.

Мажоритарщики, избранные здесь в 2019 году, перешли на другие должности и сложили мандаты. Экс-депутата от 184-го округа Игоря Колыхаева осенью прошлого года избрали мэром Херсона. А бывший телеведущий Александр Скичко, который победил на 197-м округе под брендом "Слуги народа", в январе этого года стал главой Черкасской облгосадминистрации.

На два вакантных мандата сейчас претендуют около 40 кандидатов, включая чиновников и экс-нардепов из разных уголков страны. Из них реальную кампанию ведут меньше двух десятков человек. Остальные, очевидно, преследуют другие цели, регистрируясь кандидатами в нардепы.

Херсонская область

Победитель прошлых выборов, самовыдвиженец Игорь Колыхаев начал готовить себе преемника на 184-м округе еще с весны этого года. Мэр Херсона решил провести в парламент своего бывшего помощника, замглавы облсовета Геннадия Лагуту. Он идет на выборы от партии Колыхаева "Нам тут жити" при поддержке одноименного благотворительного фонда.

Фото: Игорь Фещенко, движение "Чесно" для РБК-Украина

"Когда пару недель назад мы решили посетить офис благотворительного фонда, оказалось, что там же, очевидно, размещен и штаб кандидата Лагуты. Там мы обнаружили пакеты с символикой фонда – вероятно, они что-то раздавали или раздают. Это также подтверждает намерения Лагуты побороться за победу, потому что "гречку" раздают кандидаты, которые настроены получить мандат", – рассказал изданию аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко.

На выборах в 2019 году Колыхаев набрал почти 45% голосов, обойдя кандидата от "Слуги народа". Его популярность и узнаваемость в регионе явно будет играть на рейтинг Лагуты.

"Слуга народа" в этот раз до последнего не могла определиться со своим кандидатом, но в итоге решила выдвинуть в нардепы главу ОГА Сергея Козыря. Он же пока и выглядит основным конкурентом Лагуты. В своей кампании Козырь делает упор на связи с президентом и его инициативами, например, с "Большим строительством".

"Козырь, как я полагаю, также рассчитывает на победу. Об этом свидетельствует и масштаб средств, вложенных в кампанию. Он один из немногих, у которого есть реклама в соцсетях и Google. Но нюанс Козыря состоит в том, что он пытается пиариться за счет президентской инициативы "Большое строительство", и даже на наружной рекламе он делает привязку к Владимиру Зеленскому", – отметил Фещенко.

В то же время местные СМИ, ccылаясь на свои источники, утверждают, что Лагута может сняться с выборов в пользу Козыря, если его назначат главой ОГА.

Кроме Лагуты и Козыря, агитационную кампанию организовали еще четыре кандидата. Они встречаются с избирателями, размещают наружную рекламу если не на бордах, то хотя бы на столбах. Остальные кандидаты ее либо совсем не ведут, либо делают это весьма вяло.

"Проявляет активность Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" – он устраивает встречи с избирателями, у него есть наружная реклама, Екатерина Одарченко от "Национальной платформы", Игорь Токовенко от партии "Народовладдя" и Максим Негров от Европейской партии. Это шесть кандидатов, которые демонстрируют активность, устраивают акции, имеют наружную агитационную продукцию", – рассказал РБК-Украина координатор наблюдения за выборами в Херсонской области Гражданской сети ОПОРА Евгений Гладкий.

Фото: Игорь Фещенко, движение "Чесно" для РБК-Украина

Больше всех на рекламу в интернете тратит депутат Херсонского облсовета от ЕС Игорь Йосипенко. За два месяца его расходы на онлайн-агитацию составили более 3 тысяч долларов, подсчитали в "Чесно". По объему внешней продукции и бордов, размещенных на округе, кандидат от "Евросолидарности" идет третьим.

Еще одно подтверждение того, что не все зарегистрированные кандидаты заинтересованы в получении мандата – это проблема с заполняемостью участковых комиссий. Участники выборов могут делегировать своих людей в состав УИК. Но возможностью защитить свои голоса воспользовались далеко не все, говорит Гладкий.

"Поэтому глава окружной комиссии была вынуждена самостоятельно искать людей, чтобы сформировать участковые избирательные комиссии хотя бы в минимальном составе. Более 30% членов УИК были внесены от главы окружного избиркома", – объяснил координатор сети ОПОРА.

Технологии, которые применяют на этом округе, не пестрят оригинальностью. На регистрацию подались два "клона" Лагуты и один – Козыря. Еще один – однофамилец мэра Херсона – Колыхаев, который, видимо, также должен был оттянуть голоса у его протеже. Но большинство "двойников" после регистрации сошли с гонки. Сейчас в списке кандидатов остался только один тезка Геннадия Лагуты – временно безработный самовыдвиженец из Ивано-Франковской области.

Нельзя наверняка утверждать, что "клоны" в списках – это происки штабов конкурентов. Некоторые предприимчивые и недобросовестные деятели регистрируют в округах однофамильцев кандидатов, а потом снимают их с выборов за "вознаграждение".

Черкасская область

После того как Александр Скичко возглавил Черкасскую ОГА, фракция "Слуга народа" лишилась одного депутата в Раде. На этих выборах президентская политсила всерьез настроена восполнить свою "потерю".

Летом руководство правящей партии заявило, что их кандидатом на довыборах в 197-м округе станет мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, который руководит городом уже третью каденцию подряд. В 2015 году он шел на выборы от "Блока Петра Порошенко" и набрал 76% голосов. В 2020 году – от "Слуги народа", получив почти 56% поддержки.

Войцеховский развернул кампанию на всех фронтах: он встречается с избирателями, размещает борды, появляется на мероприятиях с главой ОГА Скичко. В "Чесно" проанализировали, что за 2,5 месяца на рекламу в Facebook кандидат потратил почти 9 тысяч долларов. На этой неделе в ход пошла "тяжелая артиллерия": Золотоношу посетил президент Зеленский и вместе с мэром проинспектировал объект "Большого строительства".

"Войцеховский, как и Козырь, использует в своей агитации тему "Большого строительства". Он пытается привязать себя к команде президента. На его рекламе написано: с доверием людей, с поддержкой президента. Фактически он эксплуатирует достаточно высокий уровень доверия к Владимиру Зеленскому в своей рекламной кампании", – пояснил Игорь Фещенко.

Фото: Игорь Фещенко, движение "Чесно" для РБК-Украина

Сейчас в округе зарегистрированы 25 кандидатов. Но реальную кампанию ведут около четверти из них, говорит координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Черкасской области Захар Колисниченко.

"Самую масштабную кампанию организовал Виталий Войцеховский, самовыдвиженец Владислав Голуб и кандидат от "Европейской солидарности", первый замглавы облсовета Роман Сущенко – думаю, именно в такой градации", – сказал собеседник.

В этом треугольнике – Войцеховский, Голуб, Сущенко – вероятно, и пройдет основная схватка за депутатский мандат. В 2014 году Владислав Голуб избрался нардепом от этого округа, но на выборах в 2019 году занял второе место, уступив победу Александру Скичко.

Фото: Игорь Фещенко, движение "Чесно" для РБК-Украина

И Голуб, и Сущенко проявляют активность как "в полях", так и в плане наружной агитации. В сентябре на округ приезжал Петр Порошенко, чтобы поддержать кандидата от своей политсилы. В плюс Сущенко играет и медийная поддержка телеканала "Прямой", который принадлежит экс-президенту.

На округе также видна кампания кандидата от "Свободы" Андрея Ильенко, Дмитрия Кухарчука от "Национального корпуса", который сейчас находится в СИЗО по подозрению в хулиганских действиях под ОП, и самовыдвиженца Ивана Степанца.

"Кандидаты в основном проводят встречи с избирателями, выступают на Днях сел. Если говорить о непрямом подкупе – есть случаи, когда людей поят чаем, кормят кашей, но нет такого, чтобы делали более дорогостоящие подарки. Есть немного "черного пиара" против кандидатов, в частности против Войцеховского и Голуба. Раньше было несколько случаев повреждения наружных агитационных бордов", – рассказал Захар Колисниченко.

По его словам, только десять кандидатов подали своих членов в избирательные комиссии. Это позволяет понять, кто реально намерен бороться за мандат, а кто пошел на выборы сугубо ради участия.

"Мне показалось, что 197-й округ более конкурентный, потому что там реально ведут кампанию и городской глава Золотоноши Виталий Войцеховский, и экс-нардепы Владислав Голуб и Андрей Ильенко, и Роман Сущенко, и Иван Степанец. То есть там нет четкого доминирования одного или нескольких кандидатов, как на 184-м округе или на выборах мэра Харькова", – считает Игорь Фещенко.

На этом округе также не обошлось без регистрации "клонов". В списках кандидатов есть два "двойника" Голуба: первый – тоже Владислав, другой – Вячеслав. Еще один кандидат, Виктор Шевченко, за шесть дней до регистрации сменил имя и подался на выборы как Виталий Войцеховский, но эта затея провалилась: суд обязал Центризбирком зарегистрировать его по старому имени, в итоге Шевченко снялся с гонки.

Потенциальный "двойник" также указал свою должность как председатель общественного союза "ЗолотИніська Громадська Міська Рада". Следователи подозревают его в попытке обмана избирателей и препятствовании другому кандидату. Пока Шевченко отправили под ночной домашний арест сроком на два месяца.

Фото: Игорь Фещенко, движение "Чесно" для РБК-Украина

Одна из особенностей этой кампании – в списках кандидатов как на 184-м, так и на 197-м округе можно найти кандидатов от местных партий, которые не отличаются никакой активностью. Наглядные примеры: в Черкасской области на выборы идут представители проектов "Молодой Харьков" и "Ровно вместе", а на округе в Новой Каховке – выдвиженцы от партии "Миколаївці".

Этому есть как минимум одно объяснение. По Избирательному кодексу, партия обязана хотя бы раз в десять лет участвовать в общенациональных выборах, иначе она будет ликвидирована. И сейчас залог за одного кандидата на округе обойдется ей гораздо дешевле, чем во время следующих парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.