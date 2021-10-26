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Выборы в Раду: кто идет в депутаты от Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 26 октября 2021 08:29
Выборы в Раду: кто идет в депутаты от Херсонской области Фото: кто идет в депутаты от Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Жители Херсонской (Новая Каховка) области 31 октября будут выбирать нового народного депутата от своего округа (№184). Бывшего мажоритарщика Игоря Колыхаева осенью прошлого года избрали мэром Херсона.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте".

Победитель прошлых выборов Игорь Колыхаев начал готовить себе преемника на 184-м округе еще с весны этого года. Он решил провести в парламент своего бывшего помощника, замглавы облсовета Геннадия Лагуту, который идет на выборы от партии Колыхаева "Нам тут жити" при поддержке одноименного благотворительного фонда.

На выборах в 2019 году Колыхаев набрал почти 45% голосов, обойдя кандидата от "Слуги народа". "Слуга народа", в свою очередь, решила выдвинуть в нардепы Сергея Козыря.

В то же время местные СМИ, ccылаясь на свои источники, утверждают, что Лагута может сняться с выборов в пользу Козыря, если его назначат главой ОГА.

В ОПОРЕ сообщили, что проявляет активность Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" - он устраивает встречи с избирателями, у него есть наружная реклама, Екатерина Одарченко от "Национальной платформы", Игорь Токовенко от партии "Народовладдя" и Максим Негров от Европейской партии.

"Это шесть кандидатов, которые демонстрируют активность, устраивают акции, имеют наружную агитационную продукцию", - рассказал РБК-Украина координатор наблюдения за выборами в Херсонской области Гражданской сети ОПОРА Евгений Гладкий.

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Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 