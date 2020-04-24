ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы президента УПЛ вновь перенесены

Новости » Спорт     24.04.2020 - 14:54
Выборы президента УПЛ вновь перенесены
Фото: Дом футбола (uaf.ua)

Кандидатов может стать больше

Выборы президента украинской Премьер-лиги (УПЛ) вновь перенесены. Об этом сообщается на сайте организации.

Избрание нового главы состоится 25 мая в Доме футбола и начнется в 12:30. Отсрочка связана с продлением в Украине карантина до 11 мая. По уставу УПЛ, выборы президента организации могут пройти лишь в очном режиме.

Таким образом, у тех претендентов, которые не успели зарегистрироваться на выборы главы организации до предыдущего срока (27 апреля), появился шанс стать кандидатами на эту должность.

В частности, речь идет об Олеге Смалийчуке, которого с опозданием выдвинули львовские "Карпаты".

Единственным официально зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко, который является бывшим вице-президентом футбольного клуба "Рух", ныне он возглавляет Федерацию футбола Львовской области.

Ранее о своем желании принять участие в выборах президента УПЛ также заявляли эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели и журналист Олег Ящук.

Напомним, в течение двух последних лет организацией руководил швейцарец Томас Гримм, который отказался переизбираться на новый срок.

Ролан Гаррос перенесут во второй раз из-за коронавируса Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за коронавируса
Новости Украины Чемпионат УкраинывыборыУПЛКоронавирус
News
On Top