ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори президента УПЛ знову перенесені

Новини » Спорт     24.04.2020 - 14:54
Вибори президента УПЛ знову перенесені
Фото: Будинок футболу (uaf.ua)

Кандидатів може побільшати

Вибори президента української Прем'єр-ліги (УПЛ) знову перенесені. Про це повідомляється на сайті організації.

Обрання нового голови відбудеться 25 травня в Будинку футболу і почнеться о 12:30. Відстрочка пов'язана з продовженням в Україні карантину до 11 травня. Процедуру голосування, яке за статутом може пройти лише в очному режимі, перенесли вже вдруге. Спочатку вибори повинні були відбутися 7 квітня, але їх перенесли на 27 квітня.

Таким чином, у тих претендентів, які не встигли зареєструватися на вибори глави організації до попереднього терміну, з'явився шанс стати кандидатами на цю посаду.

Зокрема, мова йде про Олега Смалійчука, якого із запізненням висунули львівські "Карпати".

Єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом був Олександр Шевченко, який є колишнім віцепрезидентом футбольного клубу "Рух", нині він очолює Федерацію футболу Львівської області.

Про своє бажання взяти участь у виборах президента УПЛ також заявляли експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі і журналіст Олег Ящук.

Нагадаємо, протягом двох останніх років організацією керував швейцарець Томас Грімм, який відмовився переобиратися на новий термін.

Ролан Гаррос перенесуть вдруге через коронавірус Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через коронавірус
Новини України Чемпионат УкраинывыборыУПЛКоронавірус
News
On Top