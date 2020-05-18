ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы президента УПЛ отложили на неопределенный срок

Новости » Спорт     18.05.2020 - 13:11
Выборы президента УПЛ отложили на неопределенный срок
Фото: Дом футбола (uaf.ua)

О новой дате будет сообщено позже

Выборы президента украинской Премьер-лиги (УПЛ) снова перенесены, но теперь - на неопределенный срок. Ранее их уже дважды откладывали в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

Изначально голосование за нового главу УПЛ должно было состояться 7 апреля, но потом выборы перенесли на 27 апреля, а затем на 25 мая. О новой дате будет сообщено позже.

Теперь кандидатам вновь нужно будет подавать заявки. Единственным официально зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко, который является бывшим вице-президентом футбольного клуба "Рух", ныне он возглавляет Федерацию футбола Львовской области.

О своем желании принять участие в выборах президента УПЛ также заявляли Олег Смалийчук, которого с опозданием выдвинули львовские "Карпаты", эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели и журналист Олег Ящук.

Напомним, в течение двух последних лет организацией руководил швейцарец Томас Гримм, который отказался переизбираться на новый срок.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины выборыУПЛПрезидент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь