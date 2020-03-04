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Вибори президента в США: стали відомі перші підсумки праймеріз демократів

Новини » Політика     04.03.2020 - 09:01
Вибори президента в США: стали відомі перші підсумки праймеріз демократів
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден лідирує в штатах Вірджинія, Північна Кароліна

На праймеріз Демократичної партії США, що проходять у "супервівторок" 3 березня, згідно з прогнозами, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі і Массачусетсі перемагає колишній віце-президент Джо Байден. Про це повідомляє DW.

Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс, за даними кількох телеканалів, здобув перемогу у своєму рідному Вермонті, Колорадо і Техасі.

Кокуси в Американському Самоа виграв колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг. Попередні внутріпартійні голосування у перший вівторок березня проходять відразу в 14 штатах: Каліфорнії, Юта, Колорадо, Міннесота, Оклахомі, Техасі, Арканзасі, Алабамі, Теннесі, Массачусетсі, Північній Кароліні, Вірджинії, Мені, Вермонті.

Праймеріз демократів будуть проходити до початку червня, їх кандидат буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в липні. 10 березня первинні вибори серед демократів пройдуть в Айдахо, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Північній Дакоті і штаті Вашингтон.

РБК-Україна писало, що на праймеріз демократів у Неваді переміг сенатор Берні Сандерс. Перемога Сандерса на праймеріз у Неваді була наступною після перемоги в Нью-Гемпширі і сильного результату в Айові.

РБК-Україна писало, що Сандерс раніше застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.

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