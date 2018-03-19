Вибори президента РФ: Польща не визнає підсумки голосування в окупованому Криму

У Польщі відзначили підтримку територіальної цілісності України і заявили, що вибори президента Росії в окупованому Криму не можуть вважатися законними. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Ми виступаємо за повагу територіальної цілісності України і визнаємо Крим частиною української держави; це також означає, що президентські вибори на півострові, проведені владою Російської Федерації, не можуть вважатися законними", - заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Крім того, в МЗС Польщі нагадали, що Польща, разом з цілим трансатлантичним співтовариством, виступає проти дій Росії щодо України.

Нагадаємо, що Франція не визнає підсумки виборів президента Росії в окупованому Криму.

Зазначимо, що за результатами підрахунку 99,75% бюлетенів на виборах в Росії нинішній президент - Володимир Путін набрав більше 76,67 % голосів.