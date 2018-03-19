Выборы президента России: Франция не признает итоги голосования в Крыму

Франция не признает итоги выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, перелает The Local.

"Силовое изменение границ противоречит международному праву, в том числе обязательствам, взятым Российской Федерацией…Франция не признает организацию российских президентских выборов в Крыму", - заявил Ле Дриан.

В заявлении главы французского МИД также говорится, что Париж по-прежнему привержен полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в признанных границах. По словам Ле Дриана, Франция обеспокоена милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации в сфере прав человека, особенно в отношении крымских татар.

Также сообщается, что министр иностранных дел посетит Украину на следующей неделе, чтобы обсудить с украинскими властями ситуацию в Крыму и на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, Владимир Путин в очередной раз переизбран президентом России.