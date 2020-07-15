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Вибори президента Білорусі вперше пройдуть без спостерігачів ОБСЄ

Мінськ, Середа 15 липня 2020 17:11
Вибори президента Білорусі вперше пройдуть без спостерігачів ОБСЄ
Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білорусь не запросила спостерігачів на вибори

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ вперше не направить своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі. Офіційний Мінськ просто не запросив спостерігачів.

Про це йдеться в заяві організації.

У БДІПЛ підкреслили, що без запрошення до країни не зможуть направити спостерігачів.

"Відсутність своєчасного запрошення більш ніж через два місяці після оголошення про вибори не дозволило БДІПЛ спостерігати за ключовими аспектами виборчого процесу", - заявила директор бюро Інгібьорг Солур Гісладоттір.

Вона також зазначила, що це свідчить про те, що Білорусь не готова до співпраці з спостерігачами на виборах, як це передбачено зобов'язаннями ОБСЄ. А останні повідомлення викликають стурбованість залякуванням кандидатів і арештами активістів опозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мінську правоохоронці побили беззбройних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента.

Сьогодні стало відомо про затримання понад 250 учасників протестів.

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