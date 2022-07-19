Выборы премьера Британии: появились итоги четвертого раунда

Фото: Лиз Трасс все еще в гонке за кресло премьера Британии (GettyImages)

В Великобритании прошел четвертый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По итогам четвертого раунда в гонке остаются: Риши Сунак - 118 голосов

Пенни Мордаунт - 92 голоса

Лиз Трасс - 86 голосов Также сообщается, что член парламента Кеми Баденох выбыла из гонки за кресло лидера консерваторов. Последний раунд состоится завтра.