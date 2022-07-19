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В парламенте Британии не удалось вынести вотум недоверия правительству Джонсона

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Лондон, Вторник 19 июля 2022 01:07
В парламенте Британии не удалось вынести вотум недоверия правительству Джонсона Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, подавшего в отставку, свидетельствуют данные голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию британского парламента.

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, лидером которых является Джонсон.

Напомним, ранее стало известно, что 7 июля, Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

Также мы писали, что Консервативная партия Британии намерена выбрать нового премьер-министра к началу осени.

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