Выборы в Польше: действующий президент проходит во второй тур

Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда получил 41,8% голосов

Сегодня в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Данные экзит-поллов свидетельствуют, что действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от Гражданской коалиции Рафал Тшасковський проходят во второй тур.

Об этом пишет "Польское радио".

Согласно данным экзит-поллов, Дуда получил 41,8% голосов, тогда как Тшасковський - 30,4%

Третье место с результатом 13,3% занял Шимон Голавля. Четвертое - Кшиштоф Босак с результатом 7,4%, на пятом месте - Роберт Бедронь с результатом 2,9% , а Владислав Косиняк-Камыш с результатом 2,6% занял шестое место. Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов.

Президента поляки изберут уже 12 июля. На эту дату запланирован второй тур президентской гонки.

РБК-Украина писало, что перед первым туром прогнозировали, что Дуда получит 41-43% голосов.

Напомним, выборы президента Польши перенесли с мая в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что Дуда может проиграть президентские выборы во втором туре, данные опроса Maison & Partners предсказывают его поражение, если во второй тур выйдут Рафал Тшасковський или Шимон Головня.

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Автор: Инна Собора