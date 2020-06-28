ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы в Польше: действующий президент проходит во второй тур

Новости » Политика     28.06.2020 - 23:01
Выборы в Польше: действующий президент проходит во второй тур
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда получил 41,8% голосов

Сегодня в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Данные экзит-поллов свидетельствуют, что действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от Гражданской коалиции Рафал Тшасковський проходят во второй тур.

Об этом пишет "Польское радио".

Согласно данным экзит-поллов, Дуда получил 41,8% голосов, тогда как Тшасковський - 30,4%

Третье место с результатом 13,3% занял Шимон Голавля. Четвертое - Кшиштоф Босак с результатом 7,4%, на пятом месте - Роберт Бедронь с результатом 2,9% , а Владислав Косиняк-Камыш с результатом 2,6% занял шестое место. Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов.

Президента поляки изберут уже 12 июля. На эту дату запланирован второй тур президентской гонки.

РБК-Украина писало, что перед первым туром прогнозировали, что Дуда получит 41-43% голосов.

Напомним, выборы президента Польши перенесли с мая в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что Дуда может проиграть президентские выборы во втором туре, данные опроса Maison & Partners предсказывают его поражение, если во второй тур выйдут Рафал Тшасковський или Шимон Головня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Польшавыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь