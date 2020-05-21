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В Польше назвали возможную дату президентских выборов

Новости » Политика     21.05.2020 - 15:30
В Польше назвали возможную дату президентских выборов
Фото: Матеуш Моравецкий (Wikimedia by Czarnecki Radosław)

Выборы президента могут состояться в конце июня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал возможную дату проведения выборов президента в стране. Ориентировочно, президентские выборы состоятся в конце июня.

Об этом сообщает польское агентство RMF24.

По словам Моравецкого, выборы президента могут состояться 28 июня. Он отметил, что более поздняя дата не была бы целесообразной, поскольку президентский срок Анджея Дуды заканчивается до 6 августа.

"Более поздняя дата не была бы целесообразной, поскольку тогда срок полномочий президента заканчивается до 6 августа, а с дат, вытекающих из закона, это может означать, что объявление окончательных выборов или утверждения выборов Верховным судом состоится после этой даты", - отметил премьер-министр.

При этом глава польского правительства не дал точного ответа, когда будет окончательно объявлена дата проведения выборов президента.

Напомним, выборы президента Польши должны были состояться 10 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их проведение оказалось невозможным. Польский Избирком признал выборы несостоявшимися. После объявления решения Избиркома в польского парламента было 14 дней для назначения новых выборов.

Также РБК-Украина писало, что польский президент Дуда подписал закон о проведении голосования на президентских выборах по почте. Такое новшество ввели, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса во время голосования на избирательных участках. Позже в парламент внесли предложение разрешить смешанное голосование, чтобы граждане имели возможность выбрать: пойти на избирательный участок или голосовать по почте.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Польшапрезидентские выборы
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