Дуда может проиграть выборы в Польше во втором туре, - опрос

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Результаты опроса предрекают поражение Дуды во втором туре

Действующий президент Польши Анджей Дуда может проиграть президентские выборы во втором туре. Данные опроса Maison & Partners предрекают его поражение, если во второй тур выйдут Рафал Тшасковский или Шимон Головня.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Сообщается, что в первом туре Дуду готовы поддержать 37% избирателей, Рафала Тшасковского - 28,4%, Шимона Головню - 14,8%.

При этом респондентам задали вопрос, кого они будут голосовать, если Тшасковский или Головня встретятся с Дудой во втором туре. Сравнение проводилось в двух вариантах: среди тех, кто точно примет участие в выборах, и среди всех респондентов. Оппоненты Дуды побеждают в каждом из них.

В частности, если во втором туре Дуда встретится с Тшасковским, то первый получит 39%, а второй - 42%. Еще 19% респондентов не знают, за кого проголосуют.

Если же Головня станет соперником Дуды, то 38% отдадут голоса действующему президенту, 46% получит оппонент.

Среди тех, кто точно примет участие в выборах, голоса могут распределиться 42% на 50% в пользу Головни, либо же 43% на 46% в пользу Тшасковского.

Напомним, выборы президента Польши пройдут 28 июня; их перенесли с мая в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Крупнейшая оппозиционная политическая партия "Гражданская коалиция" Польши выдвинула кандидатом в президенты мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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Автор: РБК-Украина