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Вибори у Польщі: чинний президент проходить у другий тур

Новини » Політика     28.06.2020 - 23:01
Вибори у Польщі: чинний президент проходить у другий тур
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда отримав 41,8% голосів

Сьогодні у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Дані екзит-полів свідчать, що чинний президент країни Анджей Дуда та кандидат від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський проходять у другий тур.

Про це пише "Польське радіо".

Згідно даних екзит-полів, Дуда отримав 41,8% голосів, тоді як Тшасковський - 30,4%

Третє місце із результатом 13,3% посів Шимон Головня. Четверте - Кшиштоф Босак із результатом 7,4%, на п'ятому місці - Роберт Бєдронь із результатом 2,9% , а Владислав Косіняк-Камиш із результатом 2,6% посів шосте місце. Всього у виборах взяли участь 11 кандидатів.

Президента поляки оберуть вже 12 липня. На цю дату запланований другий тур президентської гонки.

РБК-Україна писало, що перед першим туром прогнозували, щл Дуда отримає 41-43% голосів.

Нагадаємо, вибори президента Польщі перенесли з травня у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.

Раніше повідомлялось, що Дуда може програти президентські вибори у другому турі, дані опитування Maison & Partners пророкують його поразку, якщо до другого туру вийдуть Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Польшавыборы
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