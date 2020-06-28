В Польше проходят выборы президента

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов

Сегодня в Польше начался первый тур президентских выборов. Основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Отметим, для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, но, по прогнозам, это не удастся ни одному кандидату.

Как прогнозируют, Дуда получит 41-43% голосов, а Тшасковський - 28-30%.

Ранее сообщалось, что Дуда может проиграть президентские выборы во втором туре, данные опроса Maison & Partners предсказывают его поражение, если во второй тур выйдут Рафал Тшасковский или Шимон Головня.

Напомним, выборы президента Польши пройдут 28 июня; их перенесли с мая в связи с эпидемией коронавируса в стране.

РБК-Украина писало, что польский президент Дуда подписал закон о проведении голосования на президентских выборах с помощью почты.

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Автор: Анастасия Рокитна