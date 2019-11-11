Выборы в парламент Испании выиграли социалисты

Социалистическая рабочая партия главы правительства Педро Санчеса одержала победу на выборах в парламент Испании 10 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным экзит-поллов, социалисты получают около 27,3 % голосов избирателей.

"Это уже вторая подряд уверенная победа партии Санчеса на парламентских выборах - в прошлый раз социалисты получили большинство в парламенте во время выборов в апреле этого года", - говорится в сообщении.

В то же время консервативная Народная партия несколько улучшила свой результат по сравнению с результатом предыдущих выборов. Этой партии прогнозируют 20,1%, что позволит ей стать второй по количеству депутатов фракцией испанского парламента. Обе партии еще до выборов исключили возможность создания совместной коалиции.

Также, по предварительным данным, правопопулісти из партии "Вокс" смогут получить от 56 до 59 мест в парламенте, а левый альянс "Подемос" может рассчитывать на 30-34 кресла в парламенте.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 ноября, в Испании начались четвертые за последние 4 года парламентские выборы.

РБК-Украина писало, что в первом туре выборов президента Румынии, который состоялся 10 ноября, одержал победу действующий президент страны Клаус Йоханнис.