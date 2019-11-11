В первом туре выборов президента Румынии победил Йоханнис

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Второй тур назначен на 24 ноября

В первом туре выборов президента Румынии одержал победу действующий президент страны Клаус Йоханнис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что такие данные приводят результаты двух экзит-поллов. Йоханнис, который является представителем Национал-либеральной партии (НЛП), набирает 39 % голосов в первом туре.

Таким образом он со значительным отрывом побеждает другую участницу предстоящего второго тура, бывшую премьера Румынии от социал-демократов Виорику Денчиле. Она, как свидетельствуют экзит-поллы, получила около 22,5 % голосов избирателей.

Второй тур президентских выборов состоится 24 ноября.

Ранее сообщалось, что в Румынии в воскресенье, 10 ноября, начались выборы президента страны. Новый премьер-министр страны Людовик Орбан выразил надежду, что в случае победы Йоханнис продолжит курс на борьбу с коррупцией.

РБК-Украина писало, что 10 ноября в Испании стартовали четвертые за 4 года парламентские выборы. Прогнозируется, что победу на выборах вновь одержит правящая Социалистическая партия.