Вибори в парламент Іспанії виграли соціалісти

Соціалістична робітнича партія глави уряду Педро Санчеса здобула перемогу на виборах в парламент Іспанії 10 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними екзитполів, соціалісти здобувають близько 27,3 % голосів виборців.

"Це вже друга поспіль впевнена перемога партії Санчеса на парламентських виборах - попереднього разу соціалісти здобули більшість у парламенті під час виборів у квітні цього року", - йдеться в повідомленні.

Водночас консервативна Народна партія дещо покращила свій результат у порівнянні із результатом попередніх виборів. Цій партії прогнозують 20,1%, що дасть їй змогу стати другою за кількістю депутатів фракцією іспанського парламенту. Обидві партії ще до виборів виключили можливість утворення спільної коаліції.

Також, за попередніми данними, правопопулісти з партії "Вокс" зможуть отримати від 56 до 59 місць у парламенті, а лівий альянс "Подемос" може розраховувати на 30-34 крісла в парламенті.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 10 листопада, в Іспанії розпочалися четверті за останні 4 роки парламентські вибори.

РБК-Україна писало, що у першому турі виборів президента Румунії, який відбувся 10 листопада, здобув перемогу чинний президент країни Клаус Йоханніс.